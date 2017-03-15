Українські підприємства на окупованому Донбасі пов’язували його з Києвом – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українські підприємства на окупованій території Донбасу пов’язували її з Україною.

«Якщо хочете – це були такі «острівки» України. Якір, яким ця територія трималася України. І, безумовно, ми збиралися використати їх при реінтеграції, при поверненні України на Донбас і поверненні Донбасу в Україну. Це були базові плацдарми для повернення України», – заявив Порошенко 15 березня в інтерв’ю українським каналам.

Президент заявив, що блокада окупованих територій дала можливість Росії виправдати визнання так званих «документів» угруповань «ДНР» і «ЛНР» і створила підґрунтя для захоплення українських підприємств.

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління».

У середу компанії Ріната Ахметова ДТЕК і «Метінвест» заявили про повну втрату контролю над своїми підприємствами на окупованій території Донбасу.