Батько зниклого у Криму Ервіна Ібрагімова у Європарламенті розповів про стеження за сином

Батько викраденого Ервіна Ібрагімова Умер Ібрагімов розповів про стеження і викрадення свого сина. Це відбулося 15 березня на прес-конференції в Європарламенті.

Він представив відеозапис з фіксацією фрагмента викрадення сина.

Також Умер Ібрагімов розповів, що напередодні викрадення на адресу сина надходили погрози.

«Я хотів би звернутися до вас, дізнатися, що у цій ситуації допоможе? Таких як він у Криму чимало. Дуже велика кількість», – зазначив Ібрагімов.

На заході був присутній також батько політв’язня Мустафи Дегерменджі Бекір Дегерменджі. Він розповів історію кримінального переслідування сина. Про ситуацію у Криму розповів і адвокат Еміль Курбедінов. Він нагадав про політично мотивовані переслідуваннях кримських татар на півострові і тиск на адвокатів.

Член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений невідомими у Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його у свій мікроавтобус.

Мустафу Дегерменджі звинувачують в участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року.

Під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 роки сталася сутички між учасниками мітингу за єдність України і проросійськими сепаратистами. Після збройного захоплення півострова, російська влада півострова порушили за підсумками подій 26 лютого кримінальну справу і звинуватили у масових заворушеннях 8 кримських татар, у тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки пропажі людей, переважно, з числа кримських татар. При цьому в підконтрольному Росії Следкоме Криму стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

Кримська правозахисна група передбачає, що викрадення було скоєно російською владою або підконтрольними їм Парамілітарні групами. Влада Криму де-факто визнають випадки зникнення, але заперечують свою причетність до них.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».