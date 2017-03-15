З’їзд суддів: делегати не змогли обрати 2 членів Вищої ради правосуддя, оголосили перерву

У ході XIV позачергового з’їзду суддів України делегати не змогли обрати ще двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) й оголосили перерву у своїй роботі.

Дату проведення наступного етапу XIV позачергового з’їзду суддів України планують оголосити додатково.

Крім того, буде оголошено новий відбір кандидатів і продовження засідання з'їзду відбудеться не раніше, ніж через 45 днів.

У ході з’їзду, який розпочався 14 березня, обрано 4 членів Ради правосуддя.

З’їзд суддів України був скликаний Радою суддів України. Відповідно до вимог закону «Про Вищу раду правосуддя», який набув чинності 5 січня 2017 року, з’їзд суддів має обрати шістьох членів Вищої ради правосуддя.

У січні набрав чинності закон «Про Вищу раду правосуддя», ухвалений Верховною Радою 21 грудня 2016 року. Вища рада правосуддя створюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції.

ВРП має повноваження відстороняти, звільняти суддів, вносити президенту подання про їх призначення, ухвалювати рішення щодо порушення суддею або прокурором вимог про не суміщення посад, притягувати їх до дисциплінарної відповідальності. Також цей орган має повноваження позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд суддів, по 2 призначають президент, Верховна Рада, з’їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів і з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Голова Верховного суду входить до складу цього органу за посадою. Рішення ради можна оскаржити лише у Верховному суді.