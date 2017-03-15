Туреччина блокує співпрацю з партнерами НАТО на тлі загострення з ЄС

Туреччина блокує співпрацю з країнами-партнерами НАТО у час ескалації відносин між Анкарою і країнами ЄС, повідомили 15 березня чиновники і джерела.

За повідомленням джерел, які цитують західні ЗМІ, були заблоковані програми співпраці з країнами, що не є членами НАТО, зокрема політичні програми, громадські проекти і військові тренінги.

Анкара наразі не коментувала цих повідомлень.

Упродовж останніх днів відносини між Туреччиною і ЄС загострилися після заборони Нідерландів і Німеччини щодо проведення мітингів турецьким політикам перед референдумом 16 березня, який розширить повноваження президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Ердоган порівняв Нідерланди і Німеччину з фашистами і нацистами. Але як член НАТО Туреччина не може розірвати з ними відносин.

Неназваний чиновник НАТО заявив, що дії Туреччини спрямовані проти Австрії, яка не є членом альянсу, але є країною-партнером. Агітація турецьким політикам була заборонена і в Австрії.

Минулого року Відень закликав ЄС припинити переговори з Анкарою, після арешту у Туреччині десятків тисяч людей через невдалу спробу перевороту.

У Міністерстві оборони Австрії підтвердили, що Туреччина заблокувала деякі програми. За словами речника Міноборони, наразі це не має наслідків, але може їх мати у довшій перспективі. Йдеться насамперед про підготовку місії у Косові.

Дії Туреччини можуть мати наслідки для і для Швеції і Грузії, які є партнерами НАТО, а їхні військові беруть участь у місіях в Афганістані і Косові.