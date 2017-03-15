Нідерланди: на парламентських виборах перемагає партія чинного прем’єра Рютте

У Нідерландах партія прем’єр-міністра Марка Рютте «Форум за свободу і демократію» перемагає на парламентських виборах 15 березня.

Згідно з результатом екзит-полу компанії Ipsos, опублікованому після завершення голосування, партія Рютте претендує на 31 місце у нижній палаті парламенту, тоді як крайня права Партія свободи Герта Вілдерса – лише на 19 місць.

За результатами виборів у 2012 році, партія Марка Рютте отримала 41 місце.

Марк Рютте, очевидно, стане головним претендентом на посаду нового прем’єра, але йому доведеться домовлятися про коаліцію з іншими партіями.

Попередні підсумки підрахунку голосів мають оголосили вранці 16 березня.