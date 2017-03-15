Голова ОБСЄ закликає сторони протистояння на Донбасі виконувати зобов’язання

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц закликає сторони протистояння на Донбасі виконувати свої зобов’язання.

«Наші спостерігачі щодня повідомляють про тисячі випадків порушення режиму припинення вогню на сході України. Більшість обстрілів здійснюються з важкого озброєння, яке мало бути відведене ще два роки тому», – мовиться у заяві Курца, оприлюдненій 15 березня.

Він закликає сторони протистояння, «а також тих, хто має на них вплив», виконувати зобов’язання щодо припинення вогню, відведення важкої зброї і надання інформації про її зберігання.

За словами Курца, спостерігачі фіксували військових і устаткування навіть у районах розведення сил. «Це небезпечно і нечесно», – зазначив він.

Про яку зі сторін йдеться він не уточнив.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.