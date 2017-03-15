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15 Березень 2017, Київ 23:50
Новини | Міжнародні

Сенат США затвердив директора Національної розвідки

Сенат США затвердила Дена Коутса керівником Національної розвідки

Сенат США затвердила Дена Коутса керівником Національної розвідки

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Сенат США 15 березня переважною більшістю голосів затвердила колишнього сенатора-республіканця Дена Коутса керівником Національної розвідки.

Для затвердження був потрібний 51 голос, тоді як Коутс набрав 85. 12 його колишніх колег голосували проти. Основна їх претензія до призначенця полягала у тому, що Ден Коутс не надав сенаторам достатньої інформації про те, наскільки масштабним був моніторинг спецслужб електронних повідомлень американських громадян.

Під час слухань Коутс обіцяв всебічно сприяти розслідуванню зв’язків з Росією людей з оточення президента США Дональда Трампа.

У середу Сенат, також переважною більшістю, затвердив і генерал-лейтенанта сухопутних військ Герберта Макмастера помічником президента з національної безпеки. За традицією, призначення в апарат Білого дому, на відміну від міністерських посад, не вимагає схвалення Сенату, але Макмастер є винятком, оскільки офіційно перебуває на військовій службі.

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