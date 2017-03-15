США: провідні конгресмени не бачать доказів щодо заяв Трампа про прослуховування

Голова Комітету з розвідки Палати представників США, республіканець Девін Нуньєс, заявив 15 березня, що не бачить доказів заяви президента США Дональда Трампа, що під час президентської кампанії спецслужби прослуховували телефонні розмови співробітників штабу Трампа на вимогу тодішнього президента Барака Обами.

Свої звинувачення Трамп оприлюднив 4 березня у Twitter.

«Якщо ці твіти сприймати буквально, то вони не відповідають дійсності. Не думаю, що прослуховування Trump Tower мало місце», – зазначив Нуньєс. (У Trump Tower на Мангеттені у Нью-Йорку був виборчий штаб республіканського кандидата).

Подібну заяву зробив і керівник демократів у Комітеті з розвідки Адам Шіфф. «Я глибоко занепокоєний тим, що президент міг висунути ці обвинувачення, які не підкріпивши доказами», – зазначив він.

Оглядачі вважають, що таким чином конгресмени хочуть змусити директора ФБР Джеймса Комі визначитися з твердженнями Трампа про прослуховування: підтвердити чи спростувати їх.

Законодавці планують детально розпитати Комі про звинувачення, висунуті Трампом, слуханнях наступного понеділка.

Барак Обама через свого представника назвав заяви Дональда Трампа безпідставними. Тим часом кілька комітетів Конгресу, які розслідують «російський слід» у виборчій кампанії, задовольнили бажання Білого дому щодо перевірки інформації про прослуховування.