Рівняни попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем Сергієм Голубєвим

У Рівному поховали 37-річного земляка, сержанта Сергія Голубєва, який 11 березня загинув поблизу Докучаєвська на Донеччині.

Того дня до українських позицій наблизилися диверсанти, які намагалися взятиштурмом взводний опорний пункт. Сержант Голубєв встиг попередити побратимів про небезпеку і таким чином зберіг їхні життя, однак сам врятуватися не встиг.

Як повідомив офіцер прес-служби Міністерства оборони України в Рівненській області підполковник Віктор Шубець, завдяки вмілим діям сержанта Голубєва його підрозділ утримав позиції, а противник зазнав втрат і відступив.

Упродовж двох днів Рівне перебувало у жалобі. З Сергієм Голубєвим попрощалися сотні добровольців, родичі, військові і місцеві жителі. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження сержанта Сергія Голубєва посмертно орденом «За мужність» III ступеня.

Заупокійну службу відправили у центральному Свято-Воскресенькому соборі міста.

37-річний рівнянин, сержант штурмового взводу Сергій Голубєввступив до батальйону «Айдар» наприкінці літа 2014-го, виконував завдання в зоні АТО, був поранений, але повернувся на передову. Був командиром роти.

Сергій Голубєв став 17-м героєм, похованим у Рівному на Алеї Слави. Удома в нього залишилися дружина, двоє малих дітей і батьки.

Від початку бойових дій на сході України загинули понад 100 військових із Рівненщини.