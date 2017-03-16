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16 Березень 2017, Київ 08:49
Новини | Міжнародні

Трамп критикує нове судове рішення про блокування імміграційного указу

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення судді окружного суду, який призупинив дію нового президентського указу, що регламентує порядок в’їзду до США. Трамп звинуватив суддю окружного суду штату Гаваї Дерріка Вотсона в «безпрецедентній судовій тяганині».

Президент США пообіцяв у справі захисту свого імміграційного указу дійти в разі потреби до Верховного суду.

Пізно ввечері 15 березня, за кілька годин до набрання рішенням президента Трампа чинності, суддя заблокував дію указу. Деррік Вотсон знайшов високу ймовірність того, що й новий порядок в’їзду до США буде визнаний неконституційним і призведе до «непоправної шкоди» штатові Гаваї та його громадянам.

Указ президента Трампа має на меті тимчасову заборону на прийом біженців, а також заборону на в’їзд до США усіх вихідців із шести переважно мусульманських країн.

Раніше суди у США заблокували й першу версію указу Трампа, підписану 27 січня. Тоді заборона поширювалася на громадян Іраку, який є стратегічним партнером США на Близькому Сході, а також на законних жителів США, що мали дозвіл на проживання, так звану green card. У переглянутому указі Трампа йдеться про заборону на в’їзд до США для громадян Ірану, Сирії, Судану, Сомалі, Лівії та Ємену.

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