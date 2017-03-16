Трамп критикує нове судове рішення про блокування імміграційного указу

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення судді окружного суду, який призупинив дію нового президентського указу, що регламентує порядок в’їзду до США. Трамп звинуватив суддю окружного суду штату Гаваї Дерріка Вотсона в «безпрецедентній судовій тяганині».

Президент США пообіцяв у справі захисту свого імміграційного указу дійти в разі потреби до Верховного суду.

Пізно ввечері 15 березня, за кілька годин до набрання рішенням президента Трампа чинності, суддя заблокував дію указу. Деррік Вотсон знайшов високу ймовірність того, що й новий порядок в’їзду до США буде визнаний неконституційним і призведе до «непоправної шкоди» штатові Гаваї та його громадянам.

Указ президента Трампа має на меті тимчасову заборону на прийом біженців, а також заборону на в’їзд до США усіх вихідців із шести переважно мусульманських країн.

Раніше суди у США заблокували й першу версію указу Трампа, підписану 27 січня. Тоді заборона поширювалася на громадян Іраку, який є стратегічним партнером США на Близькому Сході, а також на законних жителів США, що мали дозвіл на проживання, так звану green card. У переглянутому указі Трампа йдеться про заборону на в’їзд до США для громадян Ірану, Сирії, Судану, Сомалі, Лівії та Ємену.