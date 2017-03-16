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16 Березень 2017, Київ 08:49
Новини | Міжнародні

Туреччина погрожує скасувати угоду з Євросоюзом щодо біженців

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив 15 березня в інтерв’ю Kanal 24 TV, що його країна може скасувати угоду, яка передбачає стримування Туреччиною потоку мігрантів та біженців у Європейський союз.

Рік тому, коли Європа переживала розпал міграційної кризи, Туреччина уклала угоду, яка передбачала прискорений розгляд питань безвізового в'їзду для турецьких громадян і членства країни в ЄС, а також виділення 6 мільярдів доларів на облаштування таборів біженців у Туреччині.

«Ми можемо зупинити його (договір – ред.) в односторонньому порядку. Все це в наших руках», – заявив міністр закордонних справ Туреччини.

Упродовж останніх днів відносини між Туреччиною і ЄС загострилися після заборони Нідерландів і Німеччини щодо проведення турецькими політиками мітингів перед референдумом 16 квітня, який має на меті розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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