В Авдіївці електрики немає вже другу добу – ДСНС

В Авдіївці, яка вкотре потерпіла внаслідок обстрілів 14 березня, станом на 7:00 16 березня відсутнє електропостачання. Таким чином, електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, немає майже дві доби. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники вказують, що також немає електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

«Теплопостачання міста здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від семи генераторів ДСНС», – додали рятувальники.

Начальник управління поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін заявив, що 15 березня підтримувані Росією бойовики знову обстріляли Авдіївку, зафіксоване влучання в житловий будинок. Аброськін також вказав, що ремонтні роботи на лінії електропередач заплановані на ранок 16 березня.

В Авдіївці і 11 населених пунктах Ясинуватського району електропостачання було припинене 14 березня внаслідок бойових дій.

Кілька днів тому, 11 березня, виникла схожа ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.