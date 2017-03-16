Москва заявляє, що 62-й «гумконвой» прибув на Донбас

Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 16 березня перетнув російсько-український кордон і прибув у неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 62-й «гумконвой».

«Після завершення всіх процедур 40 автомобілів з гуманітарним вантажем загальною масою понад 500 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей. У складі вантажу продукти харчування», – ідеться в повідомленні МНС Росії.

Раніше в березні заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Росії Володимир Артамонов повідомив, що конвої з «гуманітарною допомогою» для жителів «південного сходу України» (так усупереч географічному розташуванню в Росії називають окуповані райони Донбасу) з квітня будуть відправлятися один раз на місяць замість двох. За словами чиновника, це пов’язано «з достатнім задоволенням потреб» жителів південного сходу України, додавши, що має на увазі «продукти харчування та ліки».

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.