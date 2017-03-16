Політикани знищили «острівці України» на окупованому Донбасі – Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що підприємства з окупованих районів Донбасу, які були зареєстровані на вільній частині України, могли стати «базовими плацдармами при поверненні України на Донбас і поверненні Донбасу в Україну». Про це глава держави написав 16 березня у Facebook, проілюструвавши ці твердження відеокадрами свого спілкування з тележурналістами 15 березня.

«Українські підприємства на окупованій території залишались тими якорями, якими ця територія трималася України. Це були єдині місця, де функціонувала українська національна валюта, де не платили податки до так званих бюджетів ЛДНР або до Російської Федерації, і в повному обсязі податки сплачувалися в Україну. Політикани ж своїми безвідповідальними діями знищили «острівки України» на окупованому Донбасі», – вважає Петро Порошенко.

Рада національної безпеки й оборони України 15 березня ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.