Росія порушила норми законодавства при відправленні «гумконвою» на Донбас – ДПСУ

Переміщення Росією 62-го «гуманітарного конвою» на окупований Донбас відбувалося з грубим порушенням норм законодавства. Про це 16 березня заявила Державна прикордонної служби України.

«Оскільки переміщення так званого «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», – вказали в прикордонній службі.

У ДПСУ підтвердили, що зранку 16 березня через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало дві колони в складі 40 автомобілів. «Вантажівки перевозили переважно нібито дитяче харчування», – додали прикордонники.

Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій раніше заявило, що 16 березня перетнув російсько-український кордон і прибув у неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 62-й «гумконвой».

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.