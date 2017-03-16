Білий дім пропонує збільшити витрати на оборону в бюджеті США на 2018 рік

Білий дім пропонує збільшити військові витрати в бюджеті США на 2018 рік. Натомість адміністрація президента Трампа сподівається зменшити видатки на іноземну допомогу, Держдепартамент та екологічні.

Очікується, що проект держбюджету Білий дім представить 16 березня.

Бюджет обсягом 3,8 трильйона доларів має забезпечити фінансування програм соціального та медичного захисту для людей похилого віку, зростання витрат на національну безпеку, включно з фінансуванням спорудження нової стіни між США та Мексикою.

Серед урядових установ найбільше скорочення стосуватиметься Державного департаменту та Управління з охорони навколишнього середовища США – на 28% і 31% відповідно.