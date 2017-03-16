Блокада в зоні АТО загрожує економічному зростанню – Гройсман

Блокада переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні проведення АТО загрожує економічному зростанню України, уряд шукає шляхи стабілізації ситуації. Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив 16 березня на бізнес-форумі в Києві.

«Сьогодні виникли загрози стримування економічного зростання у зв'язку з блокадою, яка сталася на сході країни. Я вже говорив, і зараз скажу – ця блокада відбувається виключно в інтересах Російської Федерації. Ті, хто розуміють економічні процеси, також розуміють, що це так і є. Зараз ми дивимося на те, що потрібно зробити, щоб утримати ситуацію і забезпечити відповідне зростання», – відзначив голова уряду.

Раніше 16 березня президент України Петро Порошенко вказав, що підприємства з окупованих районів Донбасу, які були зареєстровані на вільній частині України, могли стати «базовими плацдармами при поверненні України на Донбас і поверненні Донбасу в Україну». «Політикани ж своїми безвідповідальними діями знищили «острівки України» на окупованому Донбасі», – вважає Петро Порошенко.

Рада національної безпеки й оборони України 15 березня ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.