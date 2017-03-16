«Схеми» опублікували проект про власників зруйнованих історичних будинків Києва

Журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», опублікували дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті та перебувають в аварійному стані. Результати дослідження опубліковані на мікросайті «Спадок у руїнах» на базі Радіо Свобода.

«Кому, коли і за яких обставин перейшли у власність історичні будинки Києва? Що з ними планують робити дали сучасні власники? Чому дозволяють їм просто руйнуватись? Це ті запитання, на які ми шукали відповіді, проводячи це розслідування», – зазначила співавтор та редактор проекту Наталка Седлецька.

Робота над проектом – зйомки, збір історичних даних та безпосередньо пошуки відповідальних – тривала декілька місяців.

«Всі матеріали – це 24 детективні історії, структуровані на сайті окремими розділами. Відвідувачі можуть дізнатися про невідому історію будинків Києва – від істориків і києвознавців та про те, як будинки-пам’ятки виглядають зараз – пройти «віртуальну екскурсію», переглянути відеоматеріали по кожному з об’єктів», – розповіла співавтор проекту Валерія Єгошина.

Встановивши власників історичних будинків, автори спробували отримати їхні коментарі щодо планів на приватні пам’ятки.

«Ми зіткнулися з тим, що навіть влада, маючи свої важелі впливу та численні ресурси, інколи сама не може встановити, кому належить той чи інший будинок. . Були навіть ситуації, коли столичні чиновники не знали чий будинок, а він виявлявся якраз в руках міста. Все це через те, що довго не існувало електронного реєстру нерухомості. Щоб встановити всіх власників ми обходили БТІ, архіви, сусідів та районні адміністрації - і навіть просто караулили під будинком, в очікуванні що хтось таки з’явиться», – уточнила Валерія Єгошина.

Також автори зібрали коментарі влади, яка має вирішувати подальшу долю будинків, що перебувають у руках недобросовісних власників, та з’ясували, які інструменти мають чиновники, аби вплинути на збереження культурної спадщини.

Раніше програма «Схеми» зняла фільм-розслідування про те, якприватні власники руйнують історичні будинки в серці Києва. Фільм під назвою «Київ: спадок у руїнах» вийшов в ефір на телеканалі UA:Перший в середині січня.

Журналісти показали занедбані будинки-пам’ятки у центрі Києва, адже значна кількість історичних та архітектурних пам'яток давно перейшла у приватні руки. Деякі оприлюднені дані журналістів вже взяли в роботу правоохоронці та чиновники.

«Мікросайт «Спадок у руїнах» може не тільки бути корисним для тих, хто цікавиться та переймається долею історичного Києва, а й стати реальним інструментом в роботі пам’яткоохоронців», – говорить співавтор проекту, журналіст Валерія Єгошина.