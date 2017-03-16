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16 Березень 2017, Київ 11:52
Новини | Міжнародні

Сенатори США пропонують виділити тисячі додаткових віз афганцям

Голова комітету Сенату США зі збройних сил Джон Маккейн

Голова комітету Сенату США зі збройних сил Джон Маккейн

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Група американських сенаторів із обох провідних партій запропонувала виділити ще 2500 віз афганцям, які співпрацювали з військовими США.

«Ми просто не можемо виграти цю війну без допомоги афганців, які готові віддати своє життя для допомоги американським військовим і дипломатам», – заявив голова комітету Сенату США зі збройних сил рспубліканець Джон Маккейн, який став автором цього законопроекту разом з іншими трьома сенаторами 15 березня.

Маккейн сказав, що Конгрес не забезпечив достатню кількість спеціальних віз упродовж усіх 15 років, які триває війна, і «через таку недбалість тисячі життів афганців опинилися в небезпеці».

Також проект підтримала сенатор-демократ Джин Шахін. «У нас є моральне зобов’язання захищати тисячі афганців, які ризикували собою та своїми сім’ями, щоб допомогти нашим солдатам та дипломатам. Залишити їх тепер було б плямою на нашій національній честі», – вказала законодавець.

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