Депутат Мельничук заявив про вихід із коаліції

Народний депутат, член депутатської групи «Воля народу» Сергій Мельничук заявив про вихід зі складу парламентської коаліції.

Під час виступу з трибуни парламенту він заявив, що голова Верховної Ради Андрій Парубій «систематично порушує регламент», а також назвав події 15 березня у Раді «бардаком».

Потім Мельничук передав заяву голові парламенту Андрію Парубію.

Віце-спікер Оксана Сироїд 15 березня достроково закрила засідання парламенту, на якому хотіли виступити правоохоронці, учасники сутички з активістами на блокпосту в Слов’янську 14 березня. У цій сутичці брав участь народний депутат Володимир Парасюк.

Сироїд заявила, що виступ правоохоронців 15 березня був би порушенням регламенту.

У відповідь у фракції «Народний фронт» пообіцяли ініціювати відставку Сироїд.