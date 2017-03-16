Гонтарева чекає приходу технократа на її місце в НБУ й обіцяє попередити про відставку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявляє, що готова подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура «професіонала і технократа». Про це вона сказала у ході бізнес-форумі в Києві.

Голова НБУ також заявила, що за місяць попередить про свій відхід із Нацбанку.

«Наразі рано говорити про прощальну вечірку», – сказала вона.

На початку березня з’явилися повідомлення в ЗМІ про те, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева таки планує піти з посади. Перед цим у Нацбанку спростували інформацію про можливу відставку Гонтаревої. Зокрема, за інформацією Kyiv Post, Валерія Гонтарева чекатиме, допоки вирішиться питання із черговим траншем кредиту МВФ у 17,5 мільярдів доларів. Наприкінці січня вона заявила, що упродовж цього року Україна може отримати чотири транші від МВФ. За її словами, переговори з МВФ успішно завершені і підписання нового меморандуму має відбутися вже найближчим часом.

Гонтареву призначили на посаду голови НБУ у червні 2014 року.