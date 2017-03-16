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16 Березень 2017, Київ 13:19
Новини | Політика

Гонтарева чекає приходу технократа на її місце в НБУ й обіцяє попередити про відставку

Голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що за місяць перередить про свій відхід із НБУ

Голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що за місяць перередить про свій відхід із НБУ

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Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявляє, що готова подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура «професіонала і технократа». Про це вона сказала у ході бізнес-форумі в Києві.

Голова НБУ також заявила, що за місяць попередить про свій відхід із Нацбанку.

«Наразі рано говорити про прощальну вечірку», – сказала вона.

На початку березня з’явилися повідомлення в ЗМІ про те, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева таки планує піти з посади. Перед цим у Нацбанку спростували інформацію про можливу відставку Гонтаревої. Зокрема, за інформацією Kyiv Post, Валерія Гонтарева чекатиме, допоки вирішиться питання із черговим траншем кредиту МВФ у 17,5 мільярдів доларів. Наприкінці січня вона заявила, що упродовж цього року Україна може отримати чотири транші від МВФ. За її словами, переговори з МВФ успішно завершені і підписання нового меморандуму має відбутися вже найближчим часом.

Гонтареву призначили на посаду голови НБУ у червні 2014 року.

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