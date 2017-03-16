Понад 18 мільйонів гривень заплатили з бюджету через «беззаконня» у 2016 році – #Точно

Витрати на відшкодування збитків, завданих громадянам незаконними діями органів влади України, протягом 2016 року склали 18094700 гривень. Така інформація міститься у звіті про виконання бюджету України, опублікованому на порталі державного казначейства, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Виплачена компенсація враховує відшкодування збитків, завданих діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду та інших органів влади.

У 2015 році з бюджету на аналогічні компенсації витратили понад 15 мільйонів гривень.

У бюджеті на 2017 рік уряд заклав на аналогічні видатки також 18 мільйонів гривень.