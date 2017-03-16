«Опозиційний блок» обіцяє не голосувати в Раді до розгляду законопроектів про переселенців

Фракція «Опозиційний блок» заявляє, що не братиме участь у голосуванні в парламенті, поки не будуть розглянуті законопроекти про переселенців. Про це на засіданні Верховної Ради від імені фракції заявив народний депутат України, співголова фракції Юрій Бойко.

За його словами, 15 березня на порядку денному було п’ять законопроектів, «на які чекають 1 мільйон 700 тисяч переселенців».

«Вчора це не було розглянуто, і ми очікували, що це станеться сьогодні. На жаль, ми знову бачимо політичні ігрища і політичні закони, які не мають нічого спільного з тим, що дійсно потрібно людям і що вони чекають від парламенту», – акцентував Юрій Бойко.

У відповідь спікер Андрій Парубій зазначив, що йому дивно чути від «оточення Януковича, яке знищувало і вбивало людей на Майдані», такого роду звинувачення на адресу парламенту.

Засідання Верховної Ради 15 березня було достроково закрите. Це сталося невдовзі після початку роботи парламенту. Віце-спікер Оксана Сироїд достроково закрила засідання, на якому хотіли виступити правоохоронці, учасники сутички з активістами на блокпосту в Слов’янську 14 березня. У цій сутичці брав участь народний депутат Володимир Парасюк.