Пєсков: у Кремлі не отримували листа від Януковича про введення військ

В адміністрацію президента Росії не надходив лист колишнього президента України Віктора Януковича з проханням про введення російських військ на українську територію, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

16 березня він заявив, що ніякого офіційного документа в адміністрації Володимира Путіна не зареєстровано.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував у себе в Facebook відповідь російської Генеральної прокуратури, в якій також йшлося про те, що ані Кремль, ані Рада Федерації Росії не отримували такого листа.

За словами Луценка, це твердження суперечило виступу тодішнього постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, який у березні 2014 року на засіданні Ради безпеки ООН не тільки процитував звернення Януковича, а й продемонстрував копію листа.

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