Рада схвалила створення Єдиного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада України схвалила створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту проголосували 236 депутатів при мінімально необхідних 226.

Закон регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Згідно з документом, Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних є автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, призначеною для збирання, зберігання, обробки і використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створеною для забезпечення військового обліку громадян України.

Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних. Власником реєстру є Міністерство оборони, а розпорядником – Генеральний штаб Збройних сил.

До реєстру вносяться й зберігаються персональні і службові дані військовозобов’язаних.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник зазначив, що такий електронний реєстр «це фактично дублювання тих даних, які зараз зберігаються на паперових носіях у військоматах». За його словами, у багатьох військкоматах «ці дані були просто фізично відсутні в 2014 році, коли почалася російська агресія».

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її фракція не голосуватиме за даний законопроект, бо вважає, що через корупцію існує велика ймовірність того, що «база даних стане доступна окупантові і ми молодих хлопців передамо в руки агресора».

У грудні минулого року парламент відправив на повторне друге читання законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.