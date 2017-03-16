В офісі МВФ стався вибух, одна людина поранена

В офісі Міжнародного валютного фонду в центрі Парижа стався вибух, одна людина поранена. За даними західних ЗМІ, які посилаються на поліцію, вибухнув доставлений поштою конверт.

Голова МВФ Крістін Лаґард засудила вибух, назвавши його «боягузливим актом насильства».

За її словами, фонд «тісно співпрацює із владою Франції у розслідуванні цього інциденту й гарантуванні безпеки співробітників».

У поліції заявили, що вибуховий пристрій був саморобним.

Хто стоїть за нападом – наразі невідомо.