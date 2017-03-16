НАБУ: обшуки в Запорізькій області проводяться в рамках провадження щодо хабарництва

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що обшуки в Запорізькій області проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо хабарництва.

Як повідомляє перс-служба бюро, провадження відкрите за фактом використання службовими особами головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державі на суму близько 115 мільйонів гривень

У НАБУ зазначають, що силовики проводять п’ять обшуків у Запорізькій області, наразі слідчі дії тривають.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщенні Запорізької облдержадміністрації, зокрема в кабінеті голови ОДА Костянтина Бриля.

Крім того, у лютому у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України повідомили про відкриття кримінального провадження щодо голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля за фактом неподання електронної декларації, це провадження передали НАБУ.

Раніше голова Запорізької ОДА заявив, що не оприлюднювати декларацію йому наказала Служба безпеки України.

«Не маю права порушити наказ. Я є чинним офіцером Служби безпеки України. Для всіх офіцерів без винятку: для Бриля, для Іванова, для Петрова є особливий порядок подачі до НАЗК наших декларацій. Я її подав. І розкрити цю декларацію, яка містить набагато більше інформації, ніж звичайна декларація, яку я подавав і вона була загальнодоступною, я не маю права порушувати наказ», – відповів Костянтин Бриль на запитання журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший».

У СБУ у відповідь на запит програми «Схеми» заявили, що декларація голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля відсутня на сайті НАЗК, оскільки він проходить військову службу у Службі безпеки України . У відомстві запевнили, що голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль подав декларацію вчасно

На сьогодні голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль – єдиний з голів облдержадміністрацій, чия електрона декларація відсутня у вільному доступі.

Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, він є власником понад 40 соток землі та двох будинків на 625 і 282 квадратних метри в елітному поселенні Пуща-Водиця у Києві.

Дружина Костянтина Бриля Майя є власницею квартири площею 222 квадратні метри і гаража в центрі Києва, однокімнатної квартири під Києвом, а також мисливського будинку в урочищі «Діброва» у Київській області.