ОБСЄ продовжила мандат місії організації в Україні до 31 березня 2018 року

Постійна рада Організації з безпеки й співпраці в Європі продовжила мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на рік, до 31 березня 2018 року.

За повідомленням прес-служби ОБСЄ, згідно з рішенням, бюджет місії на період від 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року складатиме 105,5 мільйона євро.

Останнього разу мандат місії продовжувався в лютому 2016 року до кінця березня 2017-го.

За даними місії ОБСЄ, станом на 10 березня в її складі працюють 716 спостерігачів.