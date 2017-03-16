Комітет Ради: частина депутатів рекомендує розглянути кандидатури Сторча і Брауна на аудитора НАБУ

Частина депутатів, членів комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути кандидатури Роберта Сторча і Нейджела Брауна на аудитора в комісію зовнішнього оцінювання Національного антикоруційного бюро.

«Рішення було таке – і Браун, і Сторч підтримуються комітетом як кандидатури на аудитора НАБУ», – сказала в коментарі Радіо Свобода народний депутат Світлана Заліщук, яка була присутня на засіданні.

«Було нелегітимне засідання комітету, хоча вони зібрали кворум – 13 людей. Легітимне засідання мало відбутися завтра, відповідно до регламенту, не раніше ніж 24 години з часу поінформування усіх членів комітету. Таким чином, вони зібрали 13 дружніх депутатів – представники Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Відродження і Опозиційного блоку – з них 12 проголосували «за», – додала вона.

Заліщук не виключає, що Верховна Рада це рішення комітету розгляне сьогодні.

15 березня профільний комітет не зміг розглянути питання кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

У грудні минулого року комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча в цю комісію. Проте 23 лютого цього року Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту НАБУ. Тоді ж на розгляд в Раду без попередніх консультацій була запропонована кандидатура Нейджела Брауна.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.