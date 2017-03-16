Щонайменше дві людини поранені у Франції через стрілянину в школі

Щонайменше дві людини поранені 16 березня внаслідок стрілянини в школі Ґрасса на півдні Франції, повідомляє поліція і місцева влада.

За повідомленнями, за підозрою в нападі затримали підлітка, учня школи.

За даними місцевої влади, двоє учнів стріляли в свого вчителя, одного з них затримали, інший втік.

Після інциденту всі школи в місті закриті, поліція закликала жителів залишатися вдома.

Інші подробиці поки що невідомі.

Ґрасс розташований приблизно за 40 кілометрів від Ніцци, де у липні зловмисник на вантажівці в’їхав у натовп, внаслідок чого 86 людей загинули.

Раніше 16 березня в офісі Міжнародного валютного фонду в центрі Парижа стався вибух, одна людина поранена.

У Франції продовжує діяти надзвичайний стан, запроваджений після серії терактів в Парижі 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 людей.