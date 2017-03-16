Соболєв: сьогоднішні рішення комітету щодо кандидатури аудитора НАБУ не мають «жодної сили»

Голова комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв заявляє, що сьогоднішні рішення комітету щодо кандидатури аудитора НАБУ не мають «жодної сили».

«Рішення», які від імені нашого парламентського комітету з протидії корупції прийняли депутати від Блоку Петра Порошенка, «Народного фронту», «Відродження» та «Опозиційного блоку», не мають жодної сили. Я попередив учасників цього зібрання, що комітет призначено на завтра», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Соболєв також припустив, що після 16:00 спікер Верховної Ради Андрій Парубій це рішення винесе на голосування парламенту.

Частина членів комітету з питань запобігання і протидії корупції сьогодні ухвалила рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути кандидатури Роберта Сторча і Нейджела Брауна як аудитора в комісію зовнішнього оцінювання НАБУ. Про це Радіо Свобода повідомила народний депутат Світлана Заліщук, яка була присутня на засіданні. Вона також назвала це засідання комітету «нелегітимним» і припустила, що Рада це рішення комітету розгляне сьогодні.

Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв не брав участь у сьогоднішньому засіданні комітету.

15 березня профільний комітет під головуванням Соболєва не зміг розглянути питання кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

У грудні минулого року комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча в цю комісію. Проте 23 лютого цього року Верховна Рада не змогла визначитися з кандидатом до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту НАБУ. Тоді ж на розгляд в Раду без попередніх консультацій була запропонована кандидатура Нейджела Брауна.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.