Королева Британії схвалила закон про запуск Brexit

Королева Великої Британії Єлизавета II офіційно схвалила законопроект про початок процедури виходу країни з Європейського союзу. Таким чином, британський уряд отримав право в будь-який момент запустити так званий Brexit.

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей неодноразово заявляла про плани почати переговори з Брюсселем до кінця березня. Вихід з ЄС займе два роки.

На початку тижня обидві палати британського парламенту остаточно схвалили закон щодо виходу країни з ЄС, внесений урядом.

У червні 2016 року більшість жителів Великої Британії на референдумі висловилися за вихід з Євросоюзу. Незважаючи на те, що більшість парламентаріїв були проти Brexit, представники провідних партій – консерватори і лейбористи – заявили, що виконають волю виборців.