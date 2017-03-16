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16 Березень 2017, Київ 16:17
Новини | Міжнародні

Королева Британії схвалила закон про запуск Brexit

Королева Великої Британії Єлизавета II

Королева Великої Британії Єлизавета II

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Королева Великої Британії Єлизавета II офіційно схвалила законопроект про початок процедури виходу країни з Європейського союзу. Таким чином, британський уряд отримав право в будь-який момент запустити так званий Brexit.

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей неодноразово заявляла про плани почати переговори з Брюсселем до кінця березня. Вихід з ЄС займе два роки.

На початку тижня обидві палати британського парламенту остаточно схвалили закон щодо виходу країни з ЄС, внесений урядом.

У червні 2016 року більшість жителів Великої Британії на референдумі висловилися за вихід з Євросоюзу. Незважаючи на те, що більшість парламентаріїв були проти Brexit, представники провідних партій – консерватори і лейбористи – заявили, що виконають волю виборців.

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