«Правий сектор», «Свобода» і «Національний корпус» підписали маніфест про об’єднання зусиль

Політичні сили «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Національний корпус» і «Правий сектор» підписали «Національний маніфест» про об’єднання зусиль. Про це повідомили журналістам лідери цих політичних сил Олег Тягнибок, Андрій Білецький та Андрій Тарасенко, одразу після підписання об’єднавчого документа.

«Це історичний момент. Ми не просто координуємося, а об’єднуємо свої зусилля. Завтра, коли влада буде належати українським націоналістам, ми реалізуємо цей маніфест», – заявив Тягнибок.

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький уточнив, що маніфест не є програмою якоїсь партії.

«Це документ, з яким ми почали свій хрестовий похід проти цієї влади», – зауважив він.

У маніфесті йдеться про те, що національні інтереси мають стати пріоритетом державної політики, також документ передбачає протидію нелегальній міграції, вільне володіння громадянами вогнепальною зброєю, відновлення ядерного потенціалу України, посилення армії, люстрацію та формування механізму імпічменту президента. В економічній сфері підписанти маніфесту пропонують, серед іншого, націоналізувати стратегічні активи та ліквідувати приватні монополії.

Окрім «ВО «Свобода», «Національного корпусу» і «Правого сектору» до «Національного маніфесту» долучилося ще кілька націоналістичних громадських об’єднань, серед яких «ОУН», «С14» та Конгрес українських націоналістів.