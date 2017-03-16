Данилюк сподівається, що Україна отримає черговий транш від МВФ наступного тижня

Міністр фінансів Олександр Данилюк сподівається, що Україна отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду наступного тижня.

«Наступного понеділка відбудеться зустріч директорів МВФ. Я думаю, наступного тижня ми вже отримаємо транш МВФ», – сказав він.

«Отримання цього траншу буде рекордом для України, оскільки раніше наша країна ніколи не доходила так далеко в програмі співпраці з МВФ», – додав міністр.

На початку березня Міжнародний валютний фонд повідомив, що досяг домовленості з урядом України, що відкриває шлях до надання пізніше цього місяця нового траншу позики, сума якого складе 1 мільярд доларів. Надання цього траншу залежало від ухвалення в Україні підтриманого МВФ бюджету на 2017 рік і реформ у банківській сфері.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.