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16 Березень 2017, Київ 17:49
Новини | Економіка

Данилюк сподівається, що Україна отримає черговий транш від МВФ наступного тижня

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

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Міністр фінансів Олександр Данилюк сподівається, що Україна отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду наступного тижня.

«Наступного понеділка відбудеться зустріч директорів МВФ. Я думаю, наступного тижня ми вже отримаємо транш МВФ», – сказав він.

«Отримання цього траншу буде рекордом для України, оскільки раніше наша країна ніколи не доходила так далеко в програмі співпраці з МВФ», – додав міністр.

На початку березня Міжнародний валютний фонд повідомив, що досяг домовленості з урядом України, що відкриває шлях до надання пізніше цього місяця нового траншу позики, сума якого складе 1 мільярд доларів. Надання цього траншу залежало від ухвалення в Україні підтриманого МВФ бюджету на 2017 рік і реформ у банківській сфері.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.

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