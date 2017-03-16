Білий дім оприлюднив проект бюджету США на 2018 рік

Білий дім 16 березня оприлюднив проект бюджету США на 2018 рік. У документі пропонується збільшити на 10% військові витрати і витрати на внутрішню безпеку, включаючи фінансування стіни на кордоні з Мексикою.

Натомість адміністрація президента Дональда Трампа сподівається зменшити видатки на іноземну допомогу, Держдепартамент та екологічні витрати.

Найбільші скорочення стосуються Державного департаменту та Агенції охорони навколишнього середовища: 28% і 31% відповідно.

Пропозиція перегляду федеральних видатків з’явилася після того, як Трамп пообіцяв «поставити Америку насамперед». Він так і назвав план бюджету обсягом 3,8 трильйона доларів.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон підписав лист підтримки проекту бюджету, заявивши 16 березня у Токіо, що у минулому рівень видатків на Держдепартамент «просто не був обґрунтований».

Можливе скорочення видатків на Державний департамент означатиме серйозне скорочення міжнародної допомоги, грантів для багатосторонніх агентств розвитку, таких як Світовий банк, а також програм ООН щодо зміни клімату.

Очікують, що багато із цих пропозицій зіштовхнуться з протистоянням у Конгресі, чия підтримка є ключовою, оскільки голосування авторизує урядові пропозиції.

Республіканці критикують пропозиції Трампа за різке скорочення міжнародної допомоги і видатків на дипломатію.

«Проект бюджету адміністрації не є бюджетом, – заявив сенатор-республіканець Марко Рубіо. – Ми робимо бюджет тут. Адміністрація дає рекомендації, але Конгрес ухвалює бюджет».

Мік Малвеней, директор департаменту менеджменту і бюджету Білого дому, висловив відкритість до обговорення, але зазначив, що президентська сторона захищатиме свої пропозиції щодо скорочення.

«Цей бюджет репрезентує президента, який представляє виборців», – наголосив Малвеней.

Проект бюджету республіканців має набути чинності з 2018 фіскального року, який починається з 1 жовтня цього року.