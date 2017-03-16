На запорізькому заводі стався вибух, є загиблі

За запорізькому заводі «Запоріжкокс» 16 березня стався вибух. Як повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій області, щонайменше три людини загинули. Згодом в управлінні поліції додали, що ще одна людина померла в автомобілі «швидкої допомоги».

«На цю годину три людини загинули на місці, і одна людина – у швидкій. Загалом чотири людини загинули внаслідок цієї ситуації. Вибух без горіння стався внаслідок проведення зварювально-ремонтних робіт», –прокоментувала ситуацію очільниця відділу комунікацій головного управління Нацполіції регіону Катерина Людвик.

Як повідомили у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій області, розслідуванням інциденту займаються працівники Держгірпромнагляду.

«Нещасний вибух на виробництві. Це не компетенція головного управління ДСНС. Там відбувся вибух без наступного горіння. Є загиблі. Кількість не можемо назвати – три точно», – заявила Радіо Свобода керівник прес-центру ДСНС у регіоні Юлія Баришева.

Наразі на місці події працюють рятувальники, медики і правоохоронці.