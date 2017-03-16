У Раді група депутатів зібралася біля трибуни, у засіданні перерва (Трансляція)

У Верховній Раді група депутатів зібралася біля трибуни парламенту.

Наразі в засіданні парламенту триває перерва, яку оголосили після того, як народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», член комітету з питань запобігання і протидії корупції Іван Мельничук виступив з вимогою обрати сьогодні аудитора НАБУ за квотою парламенту.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву до 17:30.

Раніше сьогодні частина членів комітету з питань запобігання і протидії корупції ухвалила рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна як аудитора в комісію зовнішнього оцінювання НАБУ. Про це Радіо Свобода повідомила народний депутат Світлана Заліщук, яка була присутня на засіданні. Вона також назвала це засідання комітету «нелегітимним» і припустила, що Рада це рішення комітету розгляне сьогодні.

Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв не брав участь у сьогоднішньому засіданні комітету. Згодом він заявив, що сьогоднішні рішення комітету щодо кандидатури аудитора НАБУ не мають «жодної сили».

15 березня профільний комітет під головуванням Соболєва не зміг розглянути питання кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

У грудні минулого року комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча в цю комісію. Проте 23 лютого цього року Верховна Рада не змогла визначитися з кандидатом до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту НАБУ. Тоді ж на розгляд в Раду без попередніх консультацій була запропонована кандидатура Найджела Брауна.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.