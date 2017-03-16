ДСНС: в Авдіївці повністю відновлене електропостачання

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що на Донеччині в місті Авдіївці повністю відновлене електропостачання.

Як повідомила прес-служба відомства, теплопостачання Авдіївки здійснюється в штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

Крім того, за даними ДСНС, вода з Донецької фільтрувальної станції надходить населенню самопливом, також є запас питної води в резервуарі.

Запуск Донецької фільтрувальної станції планується 17 березня при наявності гарантій безпеки працівників.

В Авдіївці, яка вкотре потерпіла внаслідок обстрілів 14 березня, станом на 7:00 16 березня не було електропостачання. Таким чином, електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, немає майже дві доби.

В Авдіївці й 11 населених пунктах Ясинуватського району електропостачання було припинене 14 березня внаслідок бойових дій.

Кілька днів тому, 11 березня, виникла схожа ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.