У Києві представлять фільм «Христина. Кримське соло» про юну піаністку з Криму

В «Американському домі» в Києві 16 березня відбудеться прем’єра фільму «Христина. Кримське соло» про 11-річну піаністку з Криму Христину Михайличенко, який створила творча команда проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Фільм розповідає про кримську дівчинку Христину, яка в свої 11 років уже встигла підкорити вершини класичної музики, недоступні для багатьох дорослих. Вона стала лауреатом багатьох українських і міжнародних премій, відома в Європі і США, дає сольні концерти з оркестром», – розповіли автори фільму.

Зйомки фільму проходили кілька місяців, команда працювала з піаністкою вдома і на репетиціях, в школі і на концертах.

Крим.Реалії вестиме трансляцію із презентації фільму.

«Історія Христини та її сім’ї показує, як українці драматично, але гідно переборюють біди, що випали їм через окупацію рідної землі», – зазначили організатори прем’єрного показу фільму.

Після прем’єри фільму Христина Михайличенко зіграє концерт для глядачів.

Сім’я Христини Михайличенко переїхала в Київську область з анексованого Росією Криму. Свій перший великий конкурс дівчинка виграла в п’ять років. У січні 2015 року Христина Михайличенко виграла престижний міжнародний конкурс піаністів у Нідерладах.