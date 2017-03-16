Геращенко: 118 людей перебувають у полоні бойовиків на Донбасі

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що 118 людей перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. Такі дані наводить Ірина Геращенко, яка сьогодні зустрілися з координатором ОБСЄ в гуманітарній мінській групі Тоні Фрішем.

«На жаль, на сьогодні кількість заручників в ОРДЛО збільшилася і складає 118 людей, це цивільні і військові (збільшилася і за рахунок цивільних, яких хапають на окупованих територіях, так, на жаль, і наші військові були затримані)», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Геращенко також повідомила з посиланням на оновлені дані СБУ, що зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважаються 418 людей.

«Не виключаю, що зниклих безвісти в ході конфлікту більше, і ми маємо знайти інформацію про всіх зниклих, загиблих, встановити їхню долю», – додала вона.

За даними Геращенко, на початку березня зниклими безвісти вважалися 483 особи, 113 осіб перебували у полоні бойовиків.

За даними української сторони, у списках бойовиків – близько 600 людей, але частина з них узагалі не підпадають під процес обміну у рамках Мінського процесу. Сепаратисти наполягають на обміні за формулою «всіх на всіх».

Обмін полоненими є один із пунктів Мінських угод.