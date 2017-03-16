Міжнародна антикорупційна організація Transparency International вимагає призначити аудитора для НАБУ через прозору процедуру.

Як йдеться у заяві організації, представництво Transparency International в Україні засуджує сьогоднішнє «нелегітимне зібрання» парламентського антикорупційного комітету, вимагає не вносити на розгляд парламенту кандидатуру Найджела Брауна на підставі рішення нелегітимного зібрання і виступає категорично проти цинічного нехтування прозорою процедурою обрання аудитора НАБУ.

«Найбільше обурює цинічне нехтування процедурою та спроби обійти відкритий конкурс у ручному режимі. Антикорупційний Комітет парламенту минулого року вивчив низка кандидатур, отримав про них рекомендації відміжнародних партнерів. Аж раптом виникає кандидатура Найджела Брауна, яка взагалі ніяк не оцінювалась і не обговорювалась, більше того, до цього часу не відомо, за яких обставин та хто запропонував його кандидатуру. Ми засуджуємо подібні спроби корупційного обрання аудитора для найважливішого антикорупційного органу держави», – виконавчий директор ТІ Україна Ярослав Юрчишин.

Раніше сьогодні частина членів комітету з питань запобігання і протидії корупції ухвалила рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна як аудитора в комісію зовнішнього оцінювання НАБУ. Про це Радіо Свобода повідомила народний депутат Світлана Заліщук, яка була присутня на засіданні. Вона також назвала це засідання комітету «нелегітимним» і припустила, що Рада це рішення комітету розгляне сьогодні.

Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв не брав участь у сьогоднішньому засіданні комітету. Згодом він заявив, що сьогоднішні рішення комітету щодо кандидатури аудитора НАБУ не мають «жодної сили».

Проте народні депутати сьогодні не змогли включити до порядку денного питання про обрання аудитора для НАБУ.

15 березня профільний комітет під головуванням Соболєва не зміг розглянути питання кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

У грудні минулого року комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча в цю комісію. Проте 23 лютого цього року Верховна Рада не змогла визначитися з кандидатом до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту НАБУ. Тоді ж на розгляд в Раду без попередніх консультацій була запропонована кандидатура Найджела Брауна.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.