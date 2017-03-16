Штаб: на Донбасі тривають обстріли, бойовики використовують важке озброєння

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі тривають обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, вони, серед іншого, використовують важке озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу, на маріупольському напрямку біля Новотроїцького сепаратисти обстрілювали опорні пункти з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120 міліметрів, біля Водяного – зі 122 міліметрових артустановок.

На донецькому напрямку, за даними штабу, під вогонь артилерії калібру 122 міліметри та мінометів потрапили позиції українських військових біля Троїцького, а на луганському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали позиції військових біля Кримського.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі околиць Донецька, села Спартак, міста Ясинувата і Докучаєвськ. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли своїх позицій біля населених пунктів Калинове, Калинівка, Лозове, Сокільники минулої доби.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.