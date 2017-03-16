Білорусь: суд змушує журналіста AP спростувати публікацію про радіацію у молоці

Верховний суд Білорусі постановив, що репортер Associated Press має спростувати свою публікацію про виявлення високого рівня радіації у молоці з місцевості, прилеглої до території, опроміненої після аварії на Чорнобильській атомній станції у 1986 році.

Журналіст Юрась Карманов відвідав молочну ферму і взяв проби молока. Тести державного Мінського центру гігієни і епідеміології виявили, що концентрація радіоактивних ізотопів стронцію-90 у молоці перевищена у 10 разів.

Державний білоруський завод «Мілкавіта», який серед іншого отримує молоко з ферми, про яку писав журналіст, позвався до суду проти Карманова, обвинувачуючи його у тому, що його публікація шкодить репутації компанії.

Верховний суд Білорусі постановив, що Юрась Карманов має сплатити «Мілкавіті» штраф, а також написати листа менеджеру базованої у Нью-Йорку інформагенції Associated Press, зазначивши, що лабораторні результати «не мають нічого спільного з реальністю».

16 березня Associated Press висловила «повну підтримку» Юрасю Карманову. За повідомленням AP, суд нижчої інстанції відмовився приймати докази журналіста.

Молочна та сільськогосподарська продукція складає значну частину експорту Білорусі. І, як заявили у «Мілкавіті» у квітні минулого року, публікація Associated Press зашкодила їхній репутації.