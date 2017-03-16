Мін’юст: за Насірова внесли заставу, він сьогодні може вийти із СІЗО (трансляція)

У Міністерстві юстиції України підтверджують внесення застави за відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, він сьогодні може вийти із Лук’янівського СІЗО. Про це Радіо Свобода повідомив помічник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак.

«До мене телефонував заступник начальника СІЗО і повідомив про те, що за Насірова внесено заставу. Відповідно до процедури, коли наш заклад отримує підтвердження внесення застави, ми повинні відпустити особу на волю, Насірова відпускають», – сказав Маслак.

Журналісти Радіо Свобода наразі перебувають біля Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що дружина внесла за Романа Насірова грошову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

7 березня Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Апеляційна інстанція залишила це рішення в силі.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід. У лікарні «Феофанія», яка лікує високопосадовців, повідомили, що у голови ДФС інфаркт – хоча потім в Інституті кардіології імені Стражеско цей діагноз ані підтвердили, ані заперечили.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».