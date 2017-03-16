«Сбербанк»: санкції не вплинуть на інтереси клієнтів

У «Сбербанку», дочірній компанії «Сбербанк Росії», заявляють, що санкції не вплинуть на інтереси клієнтів.

«Введені санкції щодо ПАТ «Сбербанк» про заборону виведення капіталу на користь материнської структури, згідно із заявою НБУ,не пов’язані з комерційною діяльністю банку, а диктуються іншими обставинами. Ці обмеження не вплинуть на законні інтереси клієнтів», – йдеться у заяві фінансової установи.

У «Сбербанку» наголошують, що мають всі необхідні ресурси і управлінський досвід для продовження стабільної роботи.

Напередодні Національний банк запропонував запровадити санкції до дочірніх компаній російських державних банків у формі заборони виведення капіталу з України. У НБУ запропонували застосувати такі санкції до банків, які працюють в Україні з російським капіталом: «Сбербанк», «Промінвестбанк», ВТБ, VS банк, БМ Банк.

Перед цим Рада національної безпеки й оборони України доручила Нацбанку і Службі безпеки визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. Згодом дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях. Деякі активісти в Україні вимагали заборони діяльності російських банків, зокрема і «Сбербанку».