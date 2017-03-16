США закликають Росію припинити тиск у Криму і висловлюють підтримку Україні

У США закликають Росію припинити тиск проти інакомислення у Криму. У Державному департаменті США також висловлюють підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

«США не визнають ні російського «референдуму» від 16 березня 2014 року, ні спробу анексувати Крим, ні тривалого порушення міжнародного права. Ми знову наголошуємо на нашій прихильності суверенітету і територіальної цілісності України», – мовиться у заяві Держдепартаменту, опублікованій 16 березня, да третьої річниці так званого «референдуму» щодо Криму.

«Упродовж останніх трьох років російської окупації «влада» у Криму здійснила кампанію на придушення дисидентів. На окупованому Росією півострові правозахисники фіксують зникнення, вбивства, тортури і примусову шпиталізацію до психіатричних закладів. Проти кримських татар, етнічних українців, проукраїнських активістів і незалежних журналістів проводяться політично мотивовані розслідування і чиняться репресії. Російська окупаційна «влада» силою закриває неурядові організації і незалежні медіа, а також унеможливлює доступ міжнародних спостерігачів до півострова. Ми закликаємо Росія припинити спроби придушення свободи висловлювання, мирних зібрань, асоціацій і релігії», – наголосили у Державному департаменті США.

Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії заявляв, що хоче покращення відносин з Росією і позитивно висловлювався про тамтешнього президента Володимира Путіна. Ці його заяви, а також висловлювання про те, щоб він міг би розглянути питання щодо скасування санкцій, запроваджених адміністрацією Барака Обами щодо Росії у відповідь на анексію Криму, спричинили тривогу європейських союзників.

16 березня 2014 року на території Криму й Севастополя відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування. 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».