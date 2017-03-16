Поліція: бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди влучили у житловий будинок

Поліція Донецькій області заявляє, що підтримувані Росією бойовики знову обстріляли Авдіївку, снаряди влучили у житловий будинок.

«Сьогодні близько 17:00 снаряди вкотре розірвались в старій частині міста. Один із них влучив у дах в будинку 31 на вулиці Тургенєва. Жінка, яка під час обстрілу перебувала в помешканні, встигла вискочити на подвір’я та дивом уникла поранень», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

У відомстві зазначають, що правоохоронці наразі документують наслідки обстрілу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

У свою чергу, бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах житлових будинках в населених пунктах Саханка і Пікузи (колишнє Комінтернове), пошкоджені чотири будинки.

Сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Авдіївці повністю відновлене електропостачання. Перед цим Авдіївка вкотре потерпіла внаслідок обстрілів 14 березня, електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, не було майже дві доби.

Минулого тижня виникла схожа ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.