НАБУ: повторна експертиза засвідчила достовірність підписів Охендовського в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що повторна експертиза засвідчила достовірність підписів голови ЦВК Михайла Охендовського в «амбарній книзі» Партії регіонів.

Як повідомляє прес-служба бюро, почеркознавчу експертизу проводила комісія у складі експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. Бокаріуса і Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За даними НАБУ, експертиза підтвердила, що чотири підписи і три записи зроблені власноруч головою ЦВК.

У грудні минулого року НАБУ повідомляло про наявність висновків експертизи, що засвідчує справжність підписів Охендовського у так званій «чорній бухгалтерії» Партії регіонів.

21 грудня 2016 року суд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура просила суд призначити заставу у розмірі близько 1,3 мільйона гривень.

13 грудня минулого року в аеропорту «Бориспіль» Михайлу Охендовському детективи НАБУ оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму понад 160 тисяч доларів. До таких висновків слідство дійшло, опрацьовуючи матеріали так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Відповідні бланки передав до НАБУ у травні цього року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Як сказав в інтерв’ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник, слідство зібрало достатньо доказів із цього приводу. Натомість cам Михайло Охендовський свою провину заперечує і обіцяє співпрацювати зі слідством.