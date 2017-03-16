Заставу за Насірова вносила не лише дружина, але й тесть – Найєм

Народний депутат України Мустафа Найєм повідомляє, що заставу за відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова вносила не лише його дружина, але й тесть.

«Раніше підозрюваний повідомляв, що у нього немає коштів на внесення застави. Судячи з усього, решту суми вніс тесть, Олександр Глімбовський, власник корпорації «Альтіс-Холдинг», другого за величиною підрядника ЄВРО-2012. (З 2010 року компанії пана Глімбовського виграли державні тендери на загальну суму 3,39 мільйона гривень)», – написав Найєм у Facebook.

Раніше 16 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що дружина внесла за Романа Насірова грошову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

У Міністерстві юстиції України підтверджують внесення застави за Романа Насірова, і зазначають що він петер може вийти із Лук’янівського СІЗО.

Журналісти Радіо Свобода наразі перебувають біля Лук’янівського СІЗО.

7 березня Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Апеляційна інстанція залишила це рішення в силі.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід. У лікарні «Феофанія», яка лікує високопосадовців, повідомили, що у голови ДФС інфаркт – хоча потім в Інституті кардіології імені Стражеско цей діагноз ані підтвердили, ані заперечили.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».