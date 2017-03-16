У САП очікують звільнення Насірова у п’ятницю

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що рішення щодо звільнення з-під варти відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова варто очікувати упродовж п’ятниці.

У САП пояснюють, що згідно з чинним законодавством, звільнення особи з-під варти, яка чи за яку внесли заставу, передбачає добу для ухвалення відповідного рішення.

«Відповідно до процедури, після внесення застави за особу, яка перебуває під вартою, уповноважені відомства повинні перевірити та юридично переконатися у факті внесення цієї застави не більше, ніж упродовж доби, для ухвалення рішення про звільнення з-під варти заарештованого», – зазначили прес-службі у САП у коментарі УНІАНу, пояснивши, що, зважаючи на пізній час, навряд чи зараз можливо зробити таку перевірку, оскільки відповідні установи не працюють.

Раніше 16 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що дружина внесла за Романа Насірова грошову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

У Міністерстві юстиції України підтверджують внесення застави за Романа Насірова, і зазначають що тепер він може вийти із Лук’янівського СІЗО.

7 березня Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Апеляційна інстанція залишила це рішення в силі.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід. У лікарні «Феофанія», яка лікує високопосадовців, повідомили, що у голови ДФС інфаркт – хоча потім в Інституті кардіології імені Стражеско цей діагноз ані підтвердили, ані заперечили.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».